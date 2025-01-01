edición general
Feijóo es bobo

Feijóo vuelve de vacaciones y su primera "gran medida" contra los incendios es crear un Registro Nacional de Pirómanos con pulseras telemáticas. Mientras tanto, los bomberos forestales de Madrid siguen en huelga por cobrar 1.300€ al mes durante solo 8 meses al año.

Comentarios destacados:      
OCLuis
Fejijóo no habla por hablar. Habla para que no se escuchen las demás noticias que hablan del asunto... porque todas las demás noticias que hablan del asunto dejan en pésimo lugar al partido popular, su gestión y sus cargos.
5
vicus.
Bobo, incompetente, traidor a su país, y manirroto. Frijolito para los amiguiños.
3
Deviance
#1 No, yo creo que es un hijolagranputa indecente.
2
#10 soberao *
#1 Voto irrelevante por la tontería de usar imagenes generadas por AI y por dar coba a un gilipollas como Feijoo, como si ya Feijoo mismo no generara y acaparara suficientes noticias diarias propias, para ahora tener que generar nuevas de "influencers guays" que se suponen de izquierdas. Ya cansa el monotema y los mismos personajes diarios a todas horas como si no hubiera más gente.
Como dice mejor #6
1
tierramar
Lo que esta haciendo es la técnica del calamar: desviar la atención del problema de fondo: LA CORRUPCION:
Vean este comentario que da en la clave: No han declarado nivel 3 porque no quieren que nadie urge y se descubra que no hay planes de prevencióny que se repartieron la pasta .La corrupción detrás de la privatización , la falta de medios y personal antiincendios. Europa pago los planes de prevención, la pregunta es ¿Donde esta el dinero?
…   » ver todo el comentario
3
Leon_Bocanegra
Estoy viendo el programa del Javier Ruiz ese, están analizando las propuestas de Feijoo, sale una sargento del ejército diciendo básicamente que Feijoo es bobo. Un juez diciendo básicamente que Feijoo es bobo. Y un periodista subnormal de derechas que no se cómo se llama soltando bulos. Primero dice que está prohibido desbrozar en parques naturales, se lo corrigen, rectifica, y ... Sale con otro bulo... De momento se lo están corrigiendo, a ver con qué sale después.
2
Leon_Bocanegra
#5 buen, pues ahora el tipo está diciendo que:

"yo a diferencia de Aroca no eximo de responsabilidad a nadie, las comunidades han fallado pero tb el estado.
Y esa es la diferencia entre los incendios y la Dana ya qué en la Dana el estado falló por no emitir la alarma a tiempo y causó más de 200 muertos y aquí se ha avisado a tiempo a la gente."



Hay que ser miserable. Y aquí tb tiene culpa el estado. Porque a esta gentuza no se le debería dar voz en la televisión pública
2
MalvadoAspersor
Bobo no es: hijoeputa un rato.

El youtuber ese pesao no sólo es bobo, es tremendamente cansino
1
koe
En estos envíos se ve el porcentaje de gente a sueldo que todavía le queda a Podemos...
2
OKpe
#15 Creo que el "youtuber" en cuestión es más PSOEista que el PSOE.
0
ummon
No, no lo es. O por lo menos sus asesores no lo son.
Lo que pasa es que conocen mejor a sus votantes que ellos mismos, absolutamente todo lo que dicen va dirigido a sus “feligreses”.
Es lo mismo cuando vas a una iglesia o a escuchar a un pastor, los fieles están allí absolutamente extasiados con lo que dicen y a los no creyentes nos parece todo una sarta de falacias y barbaridades sin sentido.
Pues esto es lo mismo.
0
pitercio
A ver, bobo, bobito, era con 6 años. Ya está en edad penal.
0
hdptest001
Ya no queda mucho para que veamos en meneame videos de gente eructando, rebuznando o emitiendo flatulencias. No puedo sentir mayor vergüenza.
0
Malinke
Yaa...
0
trasparente
Es bobo y lerdo, y si hay que mentir miente y ni se inmuta, da vergüenza ajena, y no hace falta que lo diga el yutuber este. Hay algunos, no muchos, mejor preparados en el PP, el Pons por ejemplo, aunque sea un cínico.
0
sliana
no es feijoo, no cometais el error de personalizar el modus operandi del pp. feijoo es un pelele, una marioneta con voz de rajoy y voz de casado, y el que venga detras tendra tambien voz de feijoo
0
Barney_77
Alan barroso es mas tonto que feijoo, que ya es decir...
6
Leon_Bocanegra
#2 que Alan Barroso sea más tonto que Feijoo es irrelevante. Alan Barroso no se postula a gobernar España. Por mi como si a Alan barroso se la pica un pavo. Pero el otro me preocupa.
6
Deviance
#2 Y un poco menos que ...... me voy a callar.
1

