Feijóo es bobo  

Feijóo vuelve de vacaciones y su primera "gran medida" contra los incendios es crear un Registro Nacional de Pirómanos con pulseras telemáticas. Mientras tanto, los bomberos forestales de Madrid siguen en huelga por cobrar 1.300€ al mes durante solo 8 meses al año.
hijolagranputaindecente.
Como dice mejor #6
Vean este comentario que da en la clave: No han declarado nivel 3 porque no quieren que nadie urge y se descubra que no hay planes de prevencióny que se repartieron la pasta .La corrupción detrás de la privatización , la falta de medios y personal antiincendios. Europa pago los planes de prevención, la pregunta es ¿Donde esta el dinero?
… » ver todo el comentario
"yo a diferencia de Aroca no eximo de responsabilidad a nadie, las comunidades han fallado pero tb el estado.
Y esa es la diferencia entre los incendios y la Dana ya qué en la Dana el estado falló por no emitir la alarma a tiempo y causó más de 200 muertos y aquí se ha avisado a tiempo a la gente."
Hay que ser miserable. Y aquí tb tiene culpa el estado. Porque a esta gentuza no se le debería dar voz en la televisión pública
El youtuber ese pesao no sólo es bobo, es tremendamente cansino
Lo que pasa es que conocen mejor a sus votantes que ellos mismos, absolutamente todo lo que dicen va dirigido a sus “feligreses”.
Es lo mismo cuando vas a una iglesia o a escuchar a un pastor, los fieles están allí absolutamente extasiados con lo que dicen y a los no creyentes nos parece todo una sarta de falacias y barbaridades sin sentido.
Pues esto es lo mismo.