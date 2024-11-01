edición general
Feijóo critica la actitud del Gobierno ante las protestas propalestinas en la Vuelta Ciclista a España

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha criticado la actitud del Gobierno ante las protestas propalestinas en la Vuelta Ciclista a España. "En lugar de ministros alentándolo, el Gobierno debería condenarlo, denunciarlo y evitarlo", ha manifestado.

ipanies #1 ipanies
Que ya sabemos que sois unos miserables Feijóo!!! Que no hace falta salir todos los días a recordarlo!!!!!!
9
Antipalancas21 #3 Antipalancas21
#1 Es mejor recordarlo diariamente por si a alguno se le olvida, no crees, ademas sus payasadas y meteduras de pata son diarias.
0
BastardWolf #2 BastardWolf
Este gilipollas demostrandonos la baja calidad humana del PP y de sus votantes
1
alfre2 #4 alfre2
“…sobre todo sabiendo que las competencias de seguridad ciudadana en la Comunidad de Madrid son de Pablo Iglesias”, apostilló entre aplausos
1
pazentrelosmundos #6 pazentrelosmundos
Lo que el PP y fachas en general consideran que tiene que hacer el presidente del Gobierno: Hay un hombre en España que lo hace todo:
youtu.be/ZGb251jhLzU?si=sbkoR-uZBgYSwPWC
0
XtrMnIO #8 XtrMnIO
Ya sabemos que la derecha está a favor de asesinar niños, y en contra de los derechos humanos, todos los días demuestran su miseria humana.
0
ur_quan_master #10 ur_quan_master
Se ve que Feijóo solo quiere que le voten miserables.
0
#7 josejon
Quieren que seamos como los franceses el último Tour o los italianos en el Giro, pero somos diferentes.
0
#5 Raskin
Es increible, cuanto más habla más tonto parece. Está claro que la merca de marcial era de primera calidad.
0
#9 pirat
Con la turra gratuita que dieron en Ferraz...
Igual habría que replicarla en Génova pero ¿ Quien aguanta tanto tiempo sin trabajar...? Solo la españa que mendruga puede hacer estas cosas.
0

