Feijóo carga contra Begoña Gómez por "esconderse" del juez: "Sánchez va a acabar mal"

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha cargado contra Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno, por "esconderse" y no presentarse a la citación del juez Juan Carlos Peinado en la investigación por malversación. Dicho esto, ha sentenciado: "Sánchez va a acabar mal".
| etiquetas: juez peinado , feijóo , begoña gómez , sanchez va a acabar mal
Para ser "abogado", o haber estudiado leyes, Fakejoo conoce muy poco el código civil/penal.
En Galicia existe este rumor,aún va a ser verdad...
Escuchas esto y te escarallas de risa.
www.dailymotion.com/video/x8hfkz0