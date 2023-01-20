edición general
Feijóo carga contra Begoña Gómez por "esconderse" del juez: "Sánchez va a acabar mal"

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha cargado contra Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno, por "esconderse" y no presentarse a la citación del juez Juan Carlos Peinado en la investigación por malversación. Dicho esto, ha sentenciado: "Sánchez va a acabar mal".

Ratoncolorao #5 Ratoncolorao
Es increíble lo sinvergüenza que es este tio y la falta de escrúpulos que tiene.  media
7 K 93
Milmariposas #4 Milmariposas
Lo de no presentarse está previsto por la ley, permitiendo la comparecencia de su abogado.

Para ser "abogado", o haber estudiado leyes, Fakejoo conoce muy poco el código civil/penal.
4 K 59
#6 laruladelnorte
#4 .. Feijoó es hijo secreto de Rouco Varela y que por eso ha llegado tan alto

En Galicia existe este rumor,aún va a ser verdad... :foreveralone:
2 K 35
Milmariposas #9 Milmariposas
#6 Al mismo nivel de la "trotona de Pontevedra"? xD
1 K 24
unlugar #12 unlugar
#4 En lugar esconderse en Moncloa tendría que haberse ido a Miami para que Feijóo no dijese ni palabra, que no aprende.
0 K 10
#3 laruladelnorte *
Feijóo ha dicho estar "orgulloso de "vivir en un país donde la justicia no hace distinciones entre los ciudadanos".

Escuchas esto y te escarallas de risa. xD xD xD
5 K 56
luspagnolu #2 luspagnolu
Parece que el moderado y centrista ya no es moderado y centrista.
1 K 31
#10 Jodere
#2 Eso de centrista, moderado y persona dialogante, fue un sueño húmedo de alguno del PP.
1 K 29
#1 Jodere
Lo de acabar mal es que Feijóo no se ha mirado en un espejo.
1 K 15
Spirito #7 Spirito *
Pocas bromas con Feiijoo y sus amenazas veladas, que es íntimo de mafiosos y narcos. :tinfoil:
0 K 8
#11 Jodere
#7 Y de jueces afines. xD
1 K 19

