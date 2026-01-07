edición general
5 meneos
7 clics
Feijóo aplica al respaldar la intervención de EEUU en Venezuela la 'doctrina Aznar'de apoyo al golpe de Estado fallido contra Chávez en 2002

Feijóo aplica al respaldar la intervención de EEUU en Venezuela la 'doctrina Aznar'de apoyo al golpe de Estado fallido contra Chávez en 2002

El 23 de noviembre de 2004, Miguel Ángel Cortés, entonces secretario de Estado de Cooperación con Iberoamérica del Gobierno de Aznar, me explicó: "El embajador Manuel Viturro siguió las instrucciones que le transmitimos desde Madrid y junto con el embajador de Estados Unidos en Caracas acudió a reunirse con el flamante presidente provisional Carlos Carmona el 13 de abril de 2002. Ambos expresaron el deseo de que la situación se resolviera con una normalización democrática y hubiera un cese de la violencia"...

| etiquetas: ekaizer , venezuela , trump , feijoo , pp , aznar
4 1 0 K 52 actualidad
2 comentarios
4 1 0 K 52 actualidad
YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
... Cortés resultó muy transparente en aquella conversación: "Yo mismo mantuve cinco o seis conversaciones el mismo 12 de abril con el subsecretario para el Hemisferio Occidental en el Departamento de Estado, Otto Reich, en las cuales elaboramos una declaración conjunta Estados Unidos-España sobre la situación", recordó Cortés. Según esa declaración "los gobiernos de Estados Unidos y España, en el marco del diálogo político reforzado, siguen los acontecimientos que se

…   » ver todo el comentario
0 K 20
jmdesbarrando #2 jmdesbarrando *
Imagina solo todos los triunfos del socialismo bolivariano que nos hubiéramos perdido!! la cantidad de millones de refugiados que hubieran evitado, la bancarrota de un pais con una de las mayores reservas de petroleo del mundo....

Total, nadie sabia que el socialismo iba a traer miseria.....no hay mas que ver a Espana...
0 K 6

menéame