Feijóo aplica al respaldar la intervención de EEUU en Venezuela la 'doctrina Aznar'de apoyo al golpe de Estado fallido contra Chávez en 2002

El 23 de noviembre de 2004, Miguel Ángel Cortés, entonces secretario de Estado de Cooperación con Iberoamérica del Gobierno de Aznar, me explicó: "El embajador Manuel Viturro siguió las instrucciones que le transmitimos desde Madrid y junto con el embajador de Estados Unidos en Caracas acudió a reunirse con el flamante presidente provisional Carlos Carmona el 13 de abril de 2002. Ambos expresaron el deseo de que la situación se resolviera con una normalización democrática y hubiera un cese de la violencia"...