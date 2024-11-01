edición general
Feijóo acusa a Sánchez de buscar el "conflicto sin límites": "La violencia es el último recurso de un incompetente"

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado este viernes al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de buscar el „conflicto sin límites“ con el objetivo de que los españoles se „olviden“ de „su corrupción, sus mentiras y su incompetencia“.

#1 Suleiman
Eso lo dijo mirándose a un espejo?
6 K 86
#9 tromperri *
Correcto Feijoo, eres tan incompetente que:
- Crees que en Palestina la violencia que se ejerce no es un genocidio.
- Crees que aún es relevante la violencia de ETA.
- Nunca has denunciado la violencia de Desokupa.
- Relativizas la violencia contra inmigrantes azuzafa por la ultraderecha.
- Tildas de violencia protestas que fueron en un 99.9999% pacíficas.

Estoy de acuerdo contigo. La violencia es el refugio del incompetente.
3 K 38
#3 Antipalancas21
Ese hombre cada día esta mas tonto no puede ya llegar a un nivel mas alto de imbecilidad.
1 K 35
#2 fareway
Feijóo, políticamente eres cadáver y hasta los tuyos empiezan a mirar a otro lado porque huelen la caída. Odia para ti y deja de esparcir mierda y mentiras.
2 K 29
#6 Hacksturcon
#2 Frijolito hace muchisimos años que es un cadaver politico. Ni en sus filas le apoyan.
0 K 6
#13 akyrna
#2 Aunque lea lo que han escrito otros, no puede disimular lo inútil que es.
0 K 6
#16 Veelicus
Mas tonto y no nace... de verdad que eso es lo mejor que puede ofrecer el PP para gobernar España?
1 K 27
#4 EsanZerbait
Este pavo quiere gobernar? Hay gente que le toma en serio? Las drogas son así de malas?
1 K 25
#18 Sariel
#4 No, en su justa medida son muy beneficiosas. Y de eso las farmacéuticas saben un montón :-P

Pero quién es justo hoy en día, esa es la cuestión :-D
1 K 20
#14 Ormuzd *
Nunca he entendido esa frase.
El incompetente seria el que usa la violencia a la minima, si es el ultimo recurso que usar es que ya se han probado todos los demas medios y la persona es de todo menos incompetente.
Siempre he pensado que ha sido una mala traduccion de lo escrito por Asimov.
1 K 21
#23 PerritaPiloto
#14 Si recurres a la violencia es que ya no tienenes más "trucos" o recursos.

Como dice el mando de la Guardia Civil en Amanece que no es poco "la violencia es recurso que se debe usar poco y usarse bien".

Se refiere a la represión desde las fuerzas de seguridad hacia la ciudadanía. Si te pasas usándola y reprimes todo y a los ciudadanos les caen ostias por cualquier cosa, ya no hay marcha atrás, porque no sirve como disuasión.
0 K 9
pepel #10 pepel
Feijoo está gastando su último recurso.
0 K 18
Doisneau #19 Doisneau
Meneo por parafrasear a Asimov
1 K 17
bronco1890 #8 bronco1890
No me imaginaba que Feijóo leyese a Asimov
2 K 17
angelitoMagno #15 angelitoMagno
#8 Habrá escuchado la frase en algún lado.
0 K 13
#22 PerritaPiloto
#15 Lo mismo he pensado. Esto se lo han escrito. Como todo.
0 K 9
laveolo #20 laveolo
#8 la duda que me asalta cuando veo estas cosas del PP es ¿son así de imbéciles o creen que somos imbéciles los demás?
0 K 6
jm22381 #27 jm22381
¿Está llamando incompetentes a los israelíes? Uy uy qué antisemita :troll:
0 K 13
Galero #26 Galero
Quién diría que se podía echar de menos a Rajoy.
0 K 10
#24 PerritaPiloto
Desde el PP están proyectando sobre Pedro Sánchez todo el tiempo lo que hicieron ellos o piensan a hacer o hacen en algunos sitios en los que gobiernan, o harían si estuviesen en su lugar.
0 K 9
#5 Perico12
Si es que el chiste se cuenta solo...
0 K 9
#21 pirat *
Será por lo que él apacigua...
0 K 8
Andreham #25 Andreham
Al rico principio de transposición de buena tarde.
0 K 8
#7 intotheflow
Está hablando con el Sánchez que está dentro de su cabeza.
0 K 7
ochoceros #11 ochoceros
#7 Más le vale, porque como se dé por aludido Satanyaju igual le hace una vista el Mossad xD
0 K 11
#12 akyrna
La caradura de estos mentirosos es impresionante. Después de todas las barbaridades que están haciendo, acusan de ello al otro, supongo que para superponerse a la queja legítima con su mentira.

Pero lo de hoy ha sido impresionante, con los de "Israel tiene derecho a defenderse" clamando a grito pelado que si "genocidio". Alguna encuesta debe haber que los ha dejado acojonados.

Les han jodido pero bien con la propaganda ésta. Me reiría a gusto si tuviera alguna simpatía por alguno de los bandos.
0 K 6
#17 Samaritan
Este tonto ya no convence a nadie.
0 K 6

