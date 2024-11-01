Feijóo acusa a Sánchez de buscar el "conflicto sin límites": "La violencia es el último recurso de un incompetente"

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado este viernes al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de buscar el „conflicto sin límites“ con el objetivo de que los españoles se „olviden“ de „su corrupción, sus mentiras y su incompetencia“.
- Crees que en Palestina la violencia que se ejerce no es un genocidio.
- Crees que aún es relevante la violencia de ETA.
- Nunca has denunciado la violencia de Desokupa.
- Relativizas la violencia contra inmigrantes azuzafa por la ultraderecha.
- Tildas de violencia protestas que fueron en un 99.9999% pacíficas.
Estoy de acuerdo contigo. La violencia es el refugio del incompetente.
Pero quién es justo hoy en día, esa es la cuestión
El incompetente seria el que usa la violencia a la minima, si es el ultimo recurso que usar es que ya se han probado todos los demas medios y la persona es de todo menos incompetente.
Siempre he pensado que ha sido una mala traduccion de lo escrito por Asimov.
Como dice el mando de la Guardia Civil en Amanece que no es poco "la violencia es recurso que se debe usar poco y usarse bien".
Se refiere a la represión desde las fuerzas de seguridad hacia la ciudadanía. Si te pasas usándola y reprimes todo y a los ciudadanos les caen ostias por cualquier cosa, ya no hay marcha atrás, porque no sirve como disuasión.
Pero lo de hoy ha sido impresionante, con los de "Israel tiene derecho a defenderse" clamando a grito pelado que si "genocidio". Alguna encuesta debe haber que los ha dejado acojonados.
Les han jodido pero bien con la propaganda ésta. Me reiría a gusto si tuviera alguna simpatía por alguno de los bandos.