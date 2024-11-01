Fear of the Dark: DeepFakes, Sappo & Sentiment Analysis

En la primera parte del artículo os dejé la introducción pre GenAI, que una vez que llegó el mundo de la Inteligencia Artificial Generativa todo ha cambiado. Hemos pasado a tener un conjunto de herramientas mucho más peligroso para la explotación de los miedos, como son las técnicas de DeepFakes de las que tanto he hablado por aquí y, como no, la posibilidad de generar todo tipo de artículos, vídeos, audios, música, fotografías falsas para manipular a un posible espectador.