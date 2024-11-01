El FBI cita registros de la revisión electoral del Partido Republicano de Arizona en una investigación sobre la administración de Trump [ENG]

La administración de Trump ha citado judicialmente registros de la revisión republicana de los resultados de las elecciones de 2020 en el condado de Maricopa, una contienda que el presidente Trump afirma que le fue robada. La citación federal para estos registros significa que existe una investigación criminal sobre las elecciones de 2020 en el condado de Maricopa. Esto ocurre después de una investigación del Departamento de Justicia de Estados Unidos sobre otro condado clave que Trump perdió en 202.