Fausto, mecánico, mató de un disparo a su hija de 11 años y a su mujer, quemó su casa y se suicidó

El matrimonio llevaba varias décadas viviendo en este alejado rincón. Las viviendas están tan separadas que nadie oyó un solo disparo.“Aquí no se oye nada”, asegura Claudio, un vecino de la pareja. Otra vecina que prefiere no identificarse sí que vio las llamas salir de la casa. La mujer asegura que el matrimonio eran “buenísimas personas” y que no se explica lo que ha podido ocurrir. Jamás hubiera imaginado algo así. Todo hace indicar que Mari Cruz e Isabel son la quinta y sexta víctimas de violencia machista en lo que va de año.