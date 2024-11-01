Faustino Oro: dos victorias para seguir alimentando el sueño

Faustino Oro, el joven prodigio argentino de 12 años, sumó este miércoles dos victorias y todavía persigue el sueño de erigirse en el Gran Maestro (GM) más joven de la historia. El ajedrecista del barrio de San Cristóbal superó sucesivamente al indio Lad Mandar y al azerí Shiroghlan Talibov en el Abierto Aeroflot 2026 que se celebra en el Hotel Carlton de la ciudad de Moscú. El Maestro Internacional (MI,) que busca la tercera norma, está con 5,5/8. El líder de la clasificación, a falta de una ronda, es el favorito local Ian Nepomniatchchi.