Faustino Oro consigue su primera norma de Gran Maestro a los 11 años

El maestro internacional argentino Faustino Oro ha logrado su primera norma de Gran Maestro tras un impresionante comienzo de 6/7 en el torneo Leyendas & Prodigios 2025 en Madrid, España. Solo el campeón del mundo Gukesh Dommaraju ha conseguido una norma de GM a una edad más temprana y, tras superar la barrera de los 2500, Faustino ahora solo necesita dos normas más para obtener el título de Gran Maestro.