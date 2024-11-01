edición general
Faustino Oro consigue su primera norma de Gran Maestro a los 11 años

El maestro internacional argentino Faustino Oro ha logrado su primera norma de Gran Maestro tras un impresionante comienzo de 6/7 en el torneo Leyendas & Prodigios 2025 en Madrid, España. Solo el campeón del mundo Gukesh Dommaraju ha conseguido una norma de GM a una edad más temprana y, tras superar la barrera de los 2500, Faustino ahora solo necesita dos normas más para obtener el título de Gran Maestro.

Alegremensajero #2 Alegremensajero
¡Grande Fausti! Y ganando a Pepe Cuenta y Alan Pichot, tremendo.
Torrezzno #4 Torrezzno
#2 se habrán dejado? Pepe es colega suyo y esta prácticamente fuera del ajedrez competitivo. Pichot es argentino asi que quien sabe
Alegremensajero #5 Alegremensajero
#4 A esta gente no le gusta perder ni a los bolindres, dudo que se hayan dejado.
Graffin #9 Graffin
#7 No hablaba de ajedrez 8-D
Graffin #6 Graffin
Bah, le reviento fácil
Catacroc #7 Catacroc
#6 Si tiene 11 años, seguro que el mate pastor no se lo sabe...
Torrezzno #3 Torrezzno
Es un crack, aun tiene tiempo para conseguir las normas que le faltan y pillar al americano. Curiosamente, pese a ser el gran maestro más joven, esta muy abajo en los rankings, el 134 del mundo.
Tarod #8 Tarod
Voy a dar la nota discordante pero me puede la coherencia. Faustino tendría que estar en el colegio con niños de su edad al menos por las mañanas. Y sus padres lo están paseando por el mundo de torneo en torneo y apretando para batir records y ganar dinero. No dudo que le guste el ajedrez, pero es una marioneta que no ha podido decidir nada.
Graffin #10 Graffin
#8 Es un maestro de ajedrez, quien te dice que no es él el que está manipulando a sus padres?
:troll:
Catacroc #11 Catacroc
#8 Pues lo mismo que con todoso los "jovenes talentos" de lo que sea, gimnastas, actores, pilotos. Si luego consiguen triunfar bien, sino terminan como adultos destrozados por que han perdido esos años y luego no sirven para mucho mas.
alcama #1 alcama
Cómo estan los argentinos .
Y este fin de semana, Franco marcó un golazo con el Real Madrid
