Un fatal accidente, muchas versiones y una pistola lanzada al mar: la tragedia que marcó la vida del rey Juan Carlos

El Jueves Santo de 1956, un disparo acabó con la vida del infante Alfonso de Borbón. Las circunstancias del accidente nunca fueron aclaradas. Hace setenta años, el 29 de marzo de 1956, comenzó como un Jueves Santo más para la familia real española en sus años de exilio portugués. Nadie en Villa Giralda, la residencia real en Estoril, podía imaginar que la jornada acabaría dejando una herida en la historia de la monarquía española que ni el tiempo ni el silencio han conseguido cerrar aún.