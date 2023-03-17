Un fatal accidente, muchas versiones y una pistola lanzada al mar: la tragedia que marcó la vida del rey Juan Carlos

El Jueves Santo de 1956, un disparo acabó con la vida del infante Alfonso de Borbón. Las circunstancias del accidente nunca fueron aclaradas. Hace setenta años, el 29 de marzo de 1956, comenzó como un Jueves Santo más para la familia real española en sus años de exilio portugués. Nadie en Villa Giralda, la residencia real en Estoril, podía imaginar que la jornada acabaría dejando una herida en la historia de la monarquía española que ni el tiempo ni el silencio han conseguido cerrar aún.
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Lo de la foto de los niños querrá representar la edad mental.
El tipico accidente donde no haces autopsia y arrojas el arma homicida al mar...
> Al benjamín de la realeza española no se le hizo autopsia. Tampoco hubo investigaciones al respecto. Además, su padre en un arrebato de rabia lanzó la pistola al mar, por lo que tampoco quedó rastro del arma del crimen
- JC estaba en la academia militar, así que medidas de seguridad en el manejo de armas, debía conocer. Los más mayores que hayan hecho la mili, no como Santivago Abascal recordarán que el tema seguridad en el manejo de las armas era un mantra ... semanas incluso antes de que tocaras el primer cartucho. Así que eso de dejar el arma cargada, al alcance de cualquiera como hacen los yankis no es algo que se estile en este país.
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A cualquiera la pasa algo así, suponiendo que sea accidentalmente, y no vuelve a coger un arma en su vida.
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