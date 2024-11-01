El fascismo según Deleuze: las nuevas formas de control afectivo

Para el filósofo francés, el fascismo nunca fue solo una ideología o un régimen. Es, ante todo, una forma de deseo: el deseo de obedecer, de purificar, de cerrar, de simplificar lo complejo. Cuando se habla del auge contemporáneo del fascismo y del totalitarismo —de Estados Unidos a Europa, de América Latina a la India— tendemos a imaginar un retorno del pasado: el eco de los años treinta, la resurrección de los viejos nacionalismos, el autoritarismo de masas ondeando banderas identitarias.