"El fascismo está aquí": el mundo de la cultura estadounidense clama contra la cancelación del programa de Jimmy Kimmel

La cultura y la política estadounidense se posicionan en contra de la cancelación del presentador, que ha sido aplaudido por Trump. Kimmel tan solo bromeó con que los republicanos afines a Trump politizaran el asesinato acusando al sospechoso, Tyler Robinson, de ser de ultraizquierda cuando en realidad proviene de una familia profundamente conservadora.

rogerius #1 rogerius *
Ya podemos ahorrarnos el neo. Economía lingüística y fascismo sin ambages, oiga. :-|
Verdaderofalso #4 Verdaderofalso
Estos woke ofendidos como son
RoterHahn #5 RoterHahn
Por su parte, la actriz, directora y activista Sophia Bush ha sido bastante más contundente contra la medida de la ABC. "La Primera Enmienda ya no existe en Estados Unidos. Punto. El fascismo está aquí y es escalofriante",
#9 cunaxa
Sobre este tema, no es la primera vez que oigo a estadounidenses decir lo de que el fascismo ya está aquí.
Yo les deseo lo mejor de lo mejor. El problema que tienen es muy grave.
Quel #2 Quel
Hay cancelaciónes ... :->
Y cancelaciónes ... :ffu:
Esku #6 Esku
Estados Unidos esta a medio paso de convertise en una regimen teocratico al borde de la guerra civil. Con frecuencia me gustaria que pasara y que se fueran a tomar por culo de una vez si no fuera porque lo que pasa en ese infecto pais nos afecta a todos.
lobotomico2 #8 lobotomico2
Hace dos meses, despues de cargarse a Colbert, dijo que el proximo era Kimmel.

No es por lo que ha dicho, es porque Trump queria.
#7 Ricochet
Nunca os vi protestar por las cancelaciones del metoo.
