edición general
2 meneos
75 clics

El faro de la isla más pequeña del mundo

Bishop Rock es una roca de sesenta metros cuadrados que sobresale ligeramente del mar durante la marea alta, y queda completamente oculto por el agua en la pleamar. Es el peñasco más pequeño de un puñado de arrecifes conocidos como Western Rocks, a unos 45 kilómetros de tierra firme. Uno de los faros más aislados del mundo [...] La vida en el faro era todo lo claustrofóbica y solitaria que puede imaginarse. Tres fareros se turnaban para cuidar de la infraestructura y garantizar su funcionamiento.

| etiquetas: faro , arquitectura , construcción
1 1 0 K 14 cultura
1 comentarios
1 1 0 K 14 cultura
eltoloco #1 eltoloco *
Eso no se puede considerar ni islote, y aquí lo llaman isla.. :palm:

Es un peñón o una roca. En inglés lo llaman rock, como se ve reflejado en su nombre, Western Rocks.
1 K 26

menéame