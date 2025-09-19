edición general
Farasis Energy lanzará este año su batería sólida con 400 Wh/kg

El fabricante chino Farasis Energy, con inversores como Mercedes-Benz, ha dado un paso decisivo en el desarrollo de baterías con electrolito sólido con un plan que apunta a un inicio de la producción inminente. Un anuncio que adelanta en años a los proyectos más avanzados y que acerca los coches eléctricos con 1.000 km de autonomía a las carreteras que ya ha dejado atrás la fase de laboratorio y se encuentra fase de producción piloto, con el objetivo de realizar las primeras entregas a clientes antes de que acabe este 2025.

baterías
3 comentarios
Coches con autonomía de 1.000 km han sido posibles desde hace varios años pero con una batería con 400 Wh/kg será mucho más fácil al necesitar menos espacio para una misma capacidad y, además, pesar menos. En lugar de necesitar un coche con batalla de 3 metros (lo que acerca la longitud total a los 5 metros) es posible que se pueda hacer con 2,70 metros y, por tanto, poder darse en coches de 4,50-4,60 metros, más acordes a los gustos de los conductores.
Pues cuando lo lance será noticia.
Es un futuro que nunca llega. A ver si vemos coches con ellos de una vez
