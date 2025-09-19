Farasis Energy lanzará este año su batería sólida con 400 Wh/kg

El fabricante chino Farasis Energy, con inversores como Mercedes-Benz, ha dado un paso decisivo en el desarrollo de baterías con electrolito sólido con un plan que apunta a un inicio de la producción inminente. Un anuncio que adelanta en años a los proyectos más avanzados y que acerca los coches eléctricos con 1.000 km de autonomía a las carreteras que ya ha dejado atrás la fase de laboratorio y se encuentra fase de producción piloto, con el objetivo de realizar las primeras entregas a clientes antes de que acabe este 2025.