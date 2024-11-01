El fantasma del tranvía

En ese debate, y para rizar el rizo mientras se construían y destruían estaciones, en el año 2000 se dice que vamos a tener una estación central molona, y un túnel subterráneo que atraviese la ciudad para dar servicio hasta Cabueñes desde La Calzada. Se hace el túnel, se funden 140 millones, se tiran las estaciones, se construye una provisional -12 millones- se cierra el túnel, se abandona el túnel, se inunda el túnel, se descubre que está inundado, se tiene que bombear para sacar el agua y se dice que, ahora sí, se va a hacer algo.