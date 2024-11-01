Los fanfictions impulsados por IA difuminan la realidad política [ENG]

La representante Jasmine Crockett, demócrata por Texas, se mantuvo ocupada el martes. Se enfrentó a Elon Musk en una reunión a puerta cerrada, logró el arresto de los jueces de la Corte Suprema John Roberts y Clarence Thomas ... El día ajetreado —y ficticio— de Crockett transcurrió en "Mr. Noah's Stories", un canal de YouTube que inserta nombres de figuras públicas en extensos fanfictions. Es una de las muchas cuentas, en redes sociales, que alimenta el apetito por historias dramáticas y partidistas inventándolas.