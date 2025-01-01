edición general
10 meneos
261 clics
La famosa 'playa de Madrid': "Cada cual se engaña como quiere"

La famosa 'playa de Madrid': "Cada cual se engaña como quiere"  

"Da la sensación de que entramos en una cala de Ibiza", dice el narrador sin ningún tipo de pudor. "He ido a playas con menos pinta de playa que esto", el que no se consuela es porque no quiere.

| etiquetas: playa de madrid , pantano de san juan
8 2 1 K 101 ocio
13 comentarios
8 2 1 K 101 ocio
alpoza #2 alpoza
Habra sitios mejores, pero tambien peores :hug:
1 K 30
EsUnaPreguntaRetórica #7 EsUnaPreguntaRetórica
#2 Con ese nick no esperabamos menos de ti :troll:
0 K 12
alpoza #11 alpoza
#7 no lo pillo :-S
0 K 10
EsUnaPreguntaRetórica #12 EsUnaPreguntaRetórica
#11 A la pozaaaaaaaa
0 K 12
alpoza #13 alpoza
#12 ahhhh, coño que es un pantano!!!! xD xD
0 K 10
Pertinax #10 Pertinax *
#5 ¿A Delay? Imposible de toda imposibilidad.
0 K 19
Pertinax #1 Pertinax
Me gustaría saber qué madrileño le levantó la novia a algún periodista de Público.
0 K 19
Mark_ #3 Mark_
#1 para todo lo que tenemos que aguantar en la periferia de cierta gente de Madrid (no toda, faltaría más, y por suerte) no creo que haga falta que nadie le quite la novia a nadie para que salga un artículo así xD
2 K 34
#5 Leon_Bocanegra *
#1 el tío es un crack. Le levantó la novia al de público. Y a delay.
Seguramente fue un tal Alberto González.
0 K 12
Tontolculo #4 Tontolculo
Las mejores playas, las de Madriz

Alguien tenía que ponerlo…
1 K 15
#6 Leon_Bocanegra
En los 80 era peor.
0 K 12
#8 Leon_Bocanegra
Pinta a playa aislada, circulen.
0 K 12
#9 Leon_Bocanegra
La culpa es de los bañistas que no hacen autocrítica.
0 K 12

menéame