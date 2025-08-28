Familias de Gaza "apadrinadas" por una red solidaria internacional: "Nos ha devuelto la esperanza en la humanidad"

Una red solidaria de voluntarias pone en contacto a familias palestinas con familias de todo el mundo que no solo les prestan ayuda económica, sino que les brindan acompañamiento. Tanto la familia de Al Hindi como la de Al Farra forman parte de la iniciativa Hope Palestina, una red solidaria mundial que nació en Andorra. A. Ferrer González es su impulsora: “La realidad era tan insoportable de ver que algo teníamos que hacer. Yo misma me puse en contacto con personas de Palestina para realizar un acompañamiento psicosocial”.
Apadrina una familia palestina. ¡Date prisa antes de que se acaben!
Sí, es humor negro, pero es que es la puta realidad.