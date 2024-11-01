edición general
La familia de Sandra Peña acusa al colegio de "querer lavar su imagen"

El portavoz responde al comunicado del centro Irlandesas Loreto, que considera que llega "muy tarde".

riz #2 riz
Es que es lo que están haciendo. Echar balones fuera. Pobre familia, además del dolor tener que aguantar la hiprocresía del centro vía comunicados.
PsySkeletor #1 PsySkeletor
Tío que mierda pasa en esas familias para que una hija, tu hija, no pueda hablar con sus padres de lo que le está pasando y se acabe suicidando.

Y como los padres a la primera denuncia por acoso no la sacan del cole.

Enserio, que creen que esas mierdas se arreglan solas? Y menos en un concertado. Que están por el puto business.

Flipo, pasa eso con algún hijo mío y ya estoy hablando con los padres de los otras niñas. Vuelve a pasar y espero a las abusadoras a la puerta del colegio y la doy una somanta de ostias que salgo en las putas noticias. Como si las tengo que atropellar con el coche y dejarlas hechas un puto cromo contra una pared.
hazardum #3 hazardum
#1 A toro pasado todo el mundo es terminator+rocky , pero por lo general la gente no piensa que las cosas son tan graves y se puede solucionar las cosas hablando o comentándolo en el colegio, y es probable que en muchos casos sea así, pero en otros puede pasar lo que ha pasado si llevan al limite a esa persona o si tiene otros problemas no diagnosticados.

Sobre lo de hablar con los padres, depende del joven, algunos tienen mucha confianza, otros se averguenzan y no quieren contar lo que les…   » ver todo el comentario
founds #4 founds
Saben que como se arrasque un poco, algunos profesores y la dirección pueden tener consecuencias hasta penales
