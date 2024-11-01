·
La familia de Sandra Peña acusa al colegio de "querer lavar su imagen"
El portavoz responde al comunicado del centro Irlandesas Loreto, que considera que llega "muy tarde".
#2
riz
Es que es lo que están haciendo. Echar balones fuera. Pobre familia, además del dolor tener que aguantar la hiprocresía del centro vía comunicados.
0
K
13
#1
PsySkeletor
Tío que mierda pasa en esas familias para que una hija, tu hija, no pueda hablar con sus padres de lo que le está pasando y se acabe suicidando.
Y como los padres a la primera denuncia por acoso no la sacan del cole.
Enserio, que creen que esas mierdas se arreglan solas? Y menos en un concertado. Que están por el puto business.
Flipo, pasa eso con algún hijo mío y ya estoy hablando con los padres de los otras niñas. Vuelve a pasar y espero a las abusadoras a la puerta del colegio y la doy una somanta de ostias que salgo en las putas noticias. Como si las tengo que atropellar con el coche y dejarlas hechas un puto cromo contra una pared.
0
K
9
#3
hazardum
#1
A toro pasado todo el mundo es terminator+rocky , pero por lo general la gente no piensa que las cosas son tan graves y se puede solucionar las cosas hablando o comentándolo en el colegio, y es probable que en muchos casos sea así, pero en otros puede pasar lo que ha pasado si llevan al limite a esa persona o si tiene otros problemas no diagnosticados.
Sobre lo de hablar con los padres, depende del joven, algunos tienen mucha confianza, otros se averguenzan y no quieren contar lo que les…
» ver todo el comentario
0
K
7
#4
founds
Saben que como se arrasque un poco, algunos profesores y la dirección pueden tener consecuencias hasta penales
0
K
7
Ver toda la conversación (
4
comentarios)
