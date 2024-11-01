edición general
3 meneos
28 clics

La familia de Mati Muñoz: «A Daniel Sancho se le ofreció una ayuda diplomática inmensa y a mi tía no»

Cuando el posible comienzo de la geolocalización del móvil de Mati Muñoz ha abierto ciertas esperanzas en sus seres queridos de poder dar con ella, el hecho de que estén a punto de cumplirse dos meses desde que se le perdiera el rastro no permite albergar demasiado optimismo. El sobrino de la exazafata, Ignacio Vilariño, habla con ABC en exclusiva sobre las negligencias que han rodeado la investigación desde el primer momento.

| etiquetas: mati muñoz , desaparecidos , indonesia , turista española
2 1 1 K 17 actualidad
1 comentarios
2 1 1 K 17 actualidad
strike5000 #1 strike5000 *
La comparación es cuando menos absurda. Que yo sepa la Policía española no colaboró con la tailandesa en el caso de Daniel Sancho, igual que ahora tampoco colabora con la Policía de Yakarta para buscar a una turista española. Lo que podría hacer España es apoyar y asesorar a los familiares si se desplazaran al país o interesarse por la investigación, vamos, "presionar" un poco para que no lo dejen en un cajón. Lo que no pueden es ofrecer ayuda diplomática a una persona que precisamente está desaparecida y no da señales de vida.
0 K 10

menéame