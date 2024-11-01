La familia de Mati Muñoz: «A Daniel Sancho se le ofreció una ayuda diplomática inmensa y a mi tía no»

Cuando el posible comienzo de la geolocalización del móvil de Mati Muñoz ha abierto ciertas esperanzas en sus seres queridos de poder dar con ella, el hecho de que estén a punto de cumplirse dos meses desde que se le perdiera el rastro no permite albergar demasiado optimismo. El sobrino de la exazafata, Ignacio Vilariño, habla con ABC en exclusiva sobre las negligencias que han rodeado la investigación desde el primer momento.