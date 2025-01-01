Una familia irlandesa visita Mallorca durante 20 años hasta que la escalada de precios les hace decir basta y deciden no volver nunca más

El precio del hotel se ha disparado 600€ más que el año pasado a pesar de haber reducido su estancia de 14 a 10 días. La familia pagó 45€ por cuatro tumbonas y dos sombrillas en la playa, cuando en años anteriores el coste no superaba los 15€, lo que les obligó a alternar playa con piscina y llevarse la comida en una nevera. Si antes disfrutaban de un menú completo con vino y cócteles, ahora se han limitado a un plato principal con una bebida. Y las copas frente al mar fueron sustituidas por paella y una botella de vino en el balcón del hotel.