Una familia irlandesa visita Mallorca durante 20 años hasta que la escalada de precios les hace decir basta y deciden no volver nunca más

El precio del hotel se ha disparado 600€ más que el año pasado a pesar de haber reducido su estancia de 14 a 10 días. La familia pagó 45€ por cuatro tumbonas y dos sombrillas en la playa, cuando en años anteriores el coste no superaba los 15€, lo que les obligó a alternar playa con piscina y llevarse la comida en una nevera. Si antes disfrutaban de un menú completo con vino y cócteles, ahora se han limitado a un plato principal con una bebida. Y las copas frente al mar fueron sustituidas por paella y una botella de vino en el balcón del hotel.
que se jodan
Te gastas lo que quieres en comer y en actividades, y dormir, a 25€ la noche.
Hasta que nadie pueda pagarselo y solucionado el problema.
1) No ha bajado la demanda lo suficiente
2) Los efectos se notarán en las empresas que tengan que bajar los precios la siguiente temporada para competir, o cerrar.
Y cuando volviesen de nuevo todos, los linces empresarios aprovecharían para volver a subir los precios
Ya que por las buenas no ceden, esperemos que la final sea por las malas. No han aprendido nada del primer aviso con la pandemia, lo aprenderán por cojones para la próxima vez.