Una familia irlandesa visita Mallorca durante 20 años hasta que la escalada de precios les hace decir basta y deciden no volver nunca más

El precio del hotel se ha disparado 600€ más que el año pasado a pesar de haber reducido su estancia de 14 a 10 días. La familia pagó 45€ por cuatro tumbonas y dos sombrillas en la playa, cuando en años anteriores el coste no superaba los 15€, lo que les obligó a alternar playa con piscina y llevarse la comida en una nevera. Si antes disfrutaban de un menú completo con vino y cócteles, ahora se han limitado a un plato principal con una bebida. Y las copas frente al mar fueron sustituidas por paella y una botella de vino en el balcón del hotel.

#4 Agrimensor
han despellejao a la gallina de los huevos de oro...

que se jodan
10 K 105
#10 kreator
#4 los hoteles "familiares" a 600€/noche y llenos... todavía.
1 K 16
#19 Agrimensor *
#10 Yo hago más camping que nunca. En el interior (Este año me pilló lo del bierzo {0x1f62d}
Te gastas lo que quieres en comer y en actividades, y dormir, a 25€ la noche.
0 K 7
#21 Hacksturcon *
#19 Y si tuneas algo con ruedas puedes irte de stealth camping. 0€ en cualquier sitio.
0 K 6
ContinuumST #11 ContinuumST
La avaricia rompe el saco, me dijeron a mí en su día.
3 K 49
Antipalancas21 #13 Antipalancas21
#11 Y en el caso de las zonas turísticas lo están consiguiendo.
0 K 20
ContinuumST #14 ContinuumST *
#13 Y en muchas áreas de trabajo y actividades, donde el único dios es todo por el dinero y sólo por el dinero. El problema es que luego pedirán ayudas al gobierno local, regional o estatal... Si por mí fuera (no me querrías en el gobierno a mí) los iba a ayudar su &&%$ &&%%. Si es una empresa privada, que asuma sus riesgos y sus decisiones. Maldita lógica del capitalismo de embudo.
0 K 14
CharlesBrowson #7 CharlesBrowson
mejor, que sobra gente
2 K 34
#6 Pitchford
Sin problema. Que bajen precios y encuentren el equilibrio.
0 K 19
Robus #18 Robus
#6 no! Coño! Que los suban para compensar!

Hasta que nadie pueda pagarselo y solucionado el problema.
0 K 12
#3 Katos
pues nada, ya esta aqui la crisis turistica..
1 K 12
daTO #22 daTO
Y eso que Irlanda está cara, cara... comida, bebida y alojamiento..
0 K 11
#17 DatosOMientes
#9 Porque:
1) No ha bajado la demanda lo suficiente
2) Los efectos se notarán en las empresas que tengan que bajar los precios la siguiente temporada para competir, o cerrar.
0 K 10
#2 kreator
Interesantemente es algo que también hemos visto en mi familia. Turistas de todas partes cogiendo comida preparada de Mercadona en lugar de los todo incluido o los restaurantes. Las cajeras nos comentaron que, este año, el incremento ha sido tan grande que se les acababa la comida...
0 K 10
mosfet #5 mosfet
#2 Madremía! si venden menos en los bares y restaurantes... ¡Tendrán que subir los precios más para compensar los gastos!, ¿no?
2 K 19
loborojo #9 loborojo
#5 Estoy confundido, me han contado en la tele que si baja la demanda hay que bajar los precios y viceversa.
0 K 10
mosfet #12 mosfet
#9 Entonces esta familia Irlandesa vendría de nuevo, porque podría pagarlo.
Y cuando volviesen de nuevo todos, los linces empresarios aprovecharían para volver a subir los precios xD
0 K 8
armadilloamarillo #15 armadilloamarillo
Lo que no entiendo es quiénes son los que siguen pagando estos precios desorbitados cada año y no les parece mal, porque la gran mayoría de la población del planeta dudo mucho que pueda.
0 K 9
PereER #20 PereER
¿Os creéis estas noticias? No digo que no sea plausible por la situación, digo que me huele a invent total desde su casa de la periodista.
0 K 9
#16 bibubibu
Me parece perfecto, espero que miles como ellos sigan el mismo camino. Han destripado a la gallina, así que se jodan los hosteleros y demás mierdas vividores de las hordas de turístas.

Ya que por las buenas no ceden, esperemos que la final sea por las malas. No han aprendido nada del primer aviso con la pandemia, lo aprenderán por cojones para la próxima vez.
0 K 7
#1 Cntrl
Solo una?
0 K 7
#8 ContracomunistaCaudillo
El pueblo ha dictado sentencia, tocará bajar los precios. Al final, el pueblo siempre tiene la razón.
0 K 5

