Familia de un adolescente que se suicidó en California acusa a ChatGPT de haberlo influenciado

La familia de Adam Raine presentó una demanda por homicidio culposo contra OpenAI y su director ejecutivo, Sam Altman. La acción legal fue interpuesta el martes en la Corte Superior de California. “A pesar de haber reconocido el intento de suicidio de Adam y su declaración de que ‘algún día lo haría’, ChatGPT no finalizó la conversación ni activó ningún protocolo de emergencia”, se señala en la demanda de 40 páginas. Según la demanda el chatbot incluso habría ofrecido al adolescente indicaciones técnicas sobre cómo podría quitarse la vida.
| etiquetas: openai , suicidio , chatgpt , demanda