Faltaba el juez Hurtado para completar la ecuación

Faltaba el juez Hurtado para completar la ecuación

Hace pocos días anunciábamos cómo algunos jueces demostraban con sus hechos que la afirmación del presidente del Gobierno de que algunos jueces hacen política no sólo era cierta, sino que se quedaba corta

Uno de los periodistas, José Precedo, ha declarado con gran convicción que él sabe con certeza que el Fiscal general es inocente, porque conoce perfectamente a quién filtró el dato que el juez Hurtado le cuelga, sin pruebas fehacientes y rotundas, al Fiscal general.

Lo dijo ayer mismo en la cadena ser. No parece que el juez hurtado le acuse de perjuro por su declaración como testigo
#1 Cuando lo de Berlusconi en Italia le bromeaba a una amiga italiana para chincharla pensando que en España no tendríamos algo parecido. Ahora veo que el lawfare sudamericano que pensaba que aquí no podía ser (demasiado burdo...) ya lo tenemos a plena luz del día y aplaudido por muchos. Es tristísimo.
#2 O sea, que en caso de que frijoles gobierne, se le podría poner el apellido maduro, Frijoles Maduros presidente.
