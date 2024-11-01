Faltaba el juez Hurtado para completar la ecuación

Hace pocos días anunciábamos cómo algunos jueces demostraban con sus hechos que la afirmación del presidente del Gobierno de que algunos jueces hacen política no sólo era cierta, sino que se quedaba corta
| etiquetas: lawfare , hurtado , peinado , martín palacin
Uno de los periodistas, José Precedo, ha declarado con gran convicción que él sabe con certeza que el Fiscal general es inocente, porque conoce perfectamente a quién filtró el dato que el juez Hurtado le cuelga, sin pruebas fehacientes y rotundas, al Fiscal general.
Lo dijo ayer mismo en la cadena ser. No parece que el juez hurtado le acuse de perjuro por su declaración como testigo