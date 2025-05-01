La falta de ortografía en la novela de Juan del Val tiene a los lingüistas divididos

Si uno revisa las menciones de la novela en medios o incluso en los anuncios de la editorial, encontrará el título escrito con una coma que separa el nombre propio del resto: 'Vera, una historia de amor'. Sin embargo, al observar la portada oficial del libro, algo llama la atención: la coma ha desaparecido. En su lugar, el diseño recurre a un recurso visual. El nombre 'Vera' aparece en un rojo intenso, mientras que el subtítulo 'una historia de amor' se presenta en negro.