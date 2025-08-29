Los falsos argumentos sobre el Memorándum de Budapest

Sobre garantías internacionales a la soberanía e integridad territorial de Ucrania a cambio de su desnuclearización y transferencia del arsenal nuclear a Rusia, es continuamente citado como prueba de la violación rusa del derecho internacional. La denuncia se queda a menos de medio camino. La anexión de Crimea 03/2014 y la invasión de Ucrania de 02/2022, violaron el Memorándum mucho antes de esas dos transgresiones rusas, potencias occidentales y dirigentes ucranianos por ellas habían profusamente violado aquel acuerdo internacional.