edición general
12 meneos
57 clics
Los falsos argumentos sobre el Memorándum de Budapest

Los falsos argumentos sobre el Memorándum de Budapest

Sobre garantías internacionales a la soberanía e integridad territorial de Ucrania a cambio de su desnuclearización y transferencia del arsenal nuclear a Rusia, es continuamente citado como prueba de la violación rusa del derecho internacional. La denuncia se queda a menos de medio camino. La anexión de Crimea 03/2014 y la invasión de Ucrania de 02/2022, violaron el Memorándum mucho antes de esas dos transgresiones rusas, potencias occidentales y dirigentes ucranianos por ellas habían profusamente violado aquel acuerdo internacional.

| etiquetas: memorándum , soberania , integridad , territorial , ucrania
10 2 2 K 102 actualidad
8 comentarios
10 2 2 K 102 actualidad
suppiluliuma #3 suppiluliuma *
Resumen de este envio: un vatnik invitado por el ínclito Poch de Feliu, nos explica cómo el autogolpe de Maduro, y sus lazos con China, justifican que Venezuela sea invadida por los EEUU.
3 K 35
Kasterot #4 Kasterot
#3 Venezuela, maduro, China. En un envío de ucrania. Buenas salsa has preparado.
0 K 13
suppiluliuma #6 suppiluliuma *
#4 Se llama analogía. Y refleja exactamente lo que los Putinverstehers apoyáis.

Y conste que podría haber planteado analogías mucho más bestias: "Señoría, lo mío no es violación, porque sé de buena tinta que la habían violado antes".
1 K 21
Kasterot #7 Kasterot
#6 para un martillo todo son clavos. y contigo hay ciertos temas que son asi.
0 K 13
cosmonauta #1 cosmonauta
Pocas veces el titular de la noticia resume tan bien el contenido de la misma: Falsos argumentos sobre el memorándum de Budapest.
2 K 28
ElenaCoures1 #5 ElenaCoures1
#1 No ha habido violación rusa del derecho internacional con la invasión porque la hubo antes :shit:
1 K 17
Kamillerix #2 Kamillerix
Polonia, la agazapada... 8-D
1 K 18
Enésimo_strike #8 Enésimo_strike
Luego llamas rusoplanistas a los rusoplanistas y se ofenden. Menudo mondongo justificando lo injustificable, haciendo cherry picking y culpando a la víctima mientras se exculpa al verdugo.

Y especial mención a lo que se considera “país no alineado”, “país neutral” o “soberanía”, con esa anchura de miras Bielorrusia cumple las tres.
0 K 10

menéame