Fallos en el sistema de las pulseras antimaltrato han provocado “una gran cantidad” de sobreseimientos y absoluciones de agresores

Fallos en el sistema de las pulseras antimaltrato han provocado "una gran cantidad" de sobreseimientos y absoluciones de agresores

En el cambio de proveedor de esta red hubo un fallo en el volcado de datos que no permite conocer los movimientos de los maltratadores antes del 20 de marzo de 2024.

Gry
En el cambio de proveedor de esta red hubo un fallo en el volcado de datos que no permite conocer los movimientos de los maltratadores antes del 20 de marzo de 2024

Eso no es un "fallo en el volcado", es una negligencia como una catedral. Los datos originales no se borran por volcarlos en un sistema nuevo, si no funciona a la primera miras cual fue el problema y pruebas de nuevo.
Pitchford
Los "fallos" en caso de cambio de proveedor parece que son frecuentes. En el caso de cambio de proveedor de mantenimiento de nuestra caldera comunitaria hasta desapareció el manual de operación de la centralita, además de desconfigurarse totalmente..
Uda
Puaggg que bien va todo
CharlesBrowson
Unos cracks
higlewit
Todo eso que nos hemos ahorrado, porque, la verdad, estas medidas punitivas no obedecen a nada más que a las ganas de hacer daño.
