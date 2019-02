Un fallo de seguridad permite hacker un móvil Android con una imagen PNG [ENG]

Abrir una foto podría parecer algo bastante inofensivo, pero, si usas Android y la imagen está en formato .PNG, piénsatelo dos veces. La vulnerabilidad afecta a los terminales que tienen desde Android 7.0 hasta 9.0. La actualización de seguridad ya está disponible para los dispositivos Pixel y Android One, sin embargo, millones de dispositivos nunca serán corregidos. Los detalles del ataque no han sido revelados para no facilitar las cosas a los atacantes.