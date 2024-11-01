edición general
Que fallen los sistemas de navegación por satélite en un avión a causa de interferencias externas no es tan raro ni grave

Así que no, lo del vuelo de von der Leyen no ha sido ni tan raro ni tan relevante. Pero eso, lamentablemente, no es nada raro en esa zona de Europa. Y sólo ha sido noticia por ser ella quien es. Porque las tripulaciones tienen otros recursos para seguir volando de modo seguro sin navegación vía satélite. Y porque, de hecho, quizás tan siquiera haya pasado eso que afirman algunos medios. Este vídeo,publicado hace casi año y medio, sobre un vuelo de SAS entre Copenhague a Bangkok menciona ese problema específicamente.Y de hecho la navegación....

7 comentarios
arturios #6 arturios
#3 Fueron los rusos y quien diga lo contrario es un miserable :troll:
cocolisto #1 cocolisto
"Hay otras opciones disponibles para la tripulación que no dependen para nada de ningún tipo de señal externa, lo que los hace inmunes a ese tipo de problemas".
#2 Dav3n *
#1 "Hay otras opciones disponibles para la tripulación que no dependen para nada de ningún tipo de señal externa, lo que los hace inmunes a ese tipo de problemas".

Como por ejemplo llamar a los bots de MNM para que empiecen a culpar a los rusos, a los chinos o a los norcoreanos xD
cocolisto #4 cocolisto
Los escándalos alarmistas que se montan sobre interferencias rusas, el último con Margarita Robles y la señal GPS desaparecida,cuando es conocido que las interferencias ocurren con frecuencia lo que no supone ningún riesgo, más que para mentes calenturientas o interesada
javibaz #5 javibaz
#4 volaba a 20 millas de kaliningrado, es hasta normal.
johel #7 johel *
El vuelo de la von der Leyen no perdio la señal, ni estuvo 1 hora de mas en el aire. El trayecto salio perfectamente en la web de flightradar y duro 5-10 minutos mas de lo planeado. Fue una noticia falsa preparada y transmitida a los medios, propaganda de guerra.
