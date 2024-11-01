Que fallen los sistemas de navegación por satélite en un avión a causa de interferencias externas no es tan raro ni grave

Así que no, lo del vuelo de von der Leyen no ha sido ni tan raro ni tan relevante. Pero eso, lamentablemente, no es nada raro en esa zona de Europa. Y sólo ha sido noticia por ser ella quien es. Porque las tripulaciones tienen otros recursos para seguir volando de modo seguro sin navegación vía satélite. Y porque, de hecho, quizás tan siquiera haya pasado eso que afirman algunos medios. Este vídeo,publicado hace casi año y medio, sobre un vuelo de SAS entre Copenhague a Bangkok menciona ese problema específicamente.Y de hecho la navegación....