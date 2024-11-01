Fallece en Sevilla un peatón de 49 años después de recibir un puñetazo por cruzar un semáforo en rojo

Los hechos se produjeron este miércoles por la noche en la calle Virgen del Águila. Al parecer la víctima cruzó en rojo un semáforo y el conductor de un turismo le propinó un puñetazo porque estuvo a punto de atropellarlo. Como consecuencia de la agresión la víctima ingresó en la UCI del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla donde finalmente ha fallecido. El agresor, de 44 años, ha sido detenido.

| etiquetas: peatón , sevilla , turismo , puñetazol , rojo , semáforo
#2 Leclercia_adecarboxylata *
#1 Muchas gracias.

Esa calle está en plenísimo centro de Sevilla, no es mala zona, qué barbaridad...
DayOfTheTentacle #4 DayOfTheTentacle
#1 esa cuenta menos todavía..
DayOfTheTentacle #3 DayOfTheTentacle
No lo mató con el coche accidentalmente, que habría sido culpa del peatón o compartida, y lo mata de un modo que será culpa suya y mucho peor.

El autocontrol es importante... por suerte! Pq si no habría asesinatos/homicidios cada día.
#5 Eukherio
#3 Alguno he visto con ganas de hostiar a otro pese a haber causado el accidente.
DayOfTheTentacle #6 DayOfTheTentacle
#5 qué te voy a decir en bcn con patinetes y bicis y coches... tanto como conductor de bici como de coche. Si lleváramos pistolas el problema de la vivienda desaparecía...
#8 alamajar *
#6 positivo por lo de las pastillas y la vivienda {lol}{lol}
Priorat #7 Priorat
Pues mejor lo hubiese atropellado. Peor que lo que le ha pasado no iba a ser.
