Fallece Francisco Sánchez, director fundador del Instituto de Astrofísica de Canarias

El Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) comunica el fallecimiento de su director fundador, el profesor Francisco Sánchez Martínez, quien con su tesón logró crear uno de los centros de investigación más punteros de Europa y dos de los mejores observatorios astrofísicos del mundo: el Observatorio del Teide, en Tenerife; y el Observatorio del Roque de los Muchachos, en La Palma. El fallecimiento ha tenido lugar en el día de hoy en Madrid, donde residía en los últimos años, a los 89 años de edad.