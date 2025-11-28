edición general
Fallece Danny Seagren, el primer Spider-Man de la historia, a los 81 años

El mundo del espectáculo ha perdido a un pionero: Danny Seagren, quien fuera el primer actor en interpretar a Spider-Man en imagen real, ha fallecido a los 81 años.

