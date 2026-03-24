Fallece una adolescente de meningitis en el hospital de Dénia

Una adolescente falleció ayer en el Hospital de Dénia con un cuadro compatible al de una meningitis, según han confirmado fuentes de la Conselleria de Sanidad. La joven, que tenía 17 años, era este año festera de la Puríssima Xiqueta, las fiestas de Benissa que comienzan en un mes. Su fallecimiento ha causado gran conmoción en el pueblo. Sus compañeros festeros están todos afectadísimos.