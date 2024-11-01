Fallece a los 91 años Michael Halperin, figura clave de He-Man y los Amos del Universo [ENG]

Michael Halperin, guionista y escritor ha fallecido a la edad de 91 años. Halperin participó en la creación y desarrollo de algunas de las franquicias más queridas de nuestras vidas. Su trabajo en Star Trek: The Next Generation recibió premios, pero hay otra de sus obras por la que la mayoría lo recuerda con más cariño: la creación de He-Man y Amos del Universo en 1982. Halperin creó la guía narrativa de la serie para la producción animada de Filmation y también algunos de los mini comics incluidos en las figuras de acción.