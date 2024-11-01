Fallece a los 82 años Blanca Serra, la activista que denunció haber sufrido torturas durante el franquismo

La activista y militante catalana Blanca Serra, que denunció haber sufrido torturas durante el franquismo y la transición, ha fallecido a los 82 años, según ha confirmado la Asamblea Nacional Catalana (ANC) este sábado.La Fiscalía de Barcelona presentó esa denuncia, la primera por crímenes del franquismo, en la que reconocía un delito de torturas durante la detención de Serra, aunque al mismo tiempo pedía su archivo al no haber podido identificar a los autores de los hechos.