17
meneos
93
clics
Fallece a los 25 años Martina García Anguita, una de las concejalas más jóvenes de Podemos
Martina García Anguita fue una de las concejales más jóvenes de nuestro país con tan solo 19 años. Ha fallecido a los 25 años, víctima de un cáncer.
etiquetas
podemos
martina
garcía
anguita
muerte
#1
Ikelos
Su partida prematura a causa de un cáncer nos recuerda la fragilidad de la vida y la importancia de valorar cada momento. Martina destacó por su dedicación al servicio público y su compromiso con la justicia social. Su labor como portavoz de Podemos en Marchamalo y su responsabilidad en Acción Institucional a nivel regional reflejan su pasión por mejorar la comunidad. Además, su cercanía y bondad humana dejaron una huella profunda en quienes la conocieron. Desde aquí, enviamos nuestras condolencias a su familia, amigos y compañeros de partido.
Descanse en paz, Martina.
4
K
54
#2
rob
D.E.P.
1
K
16
#5
Netanyahu
*
Aunque fuera comunista, descanse en paz
0
K
6
#3
ercharli
Joer, 25 años. Puto cáncer...
0
K
6
#4
lectorcritico
#3
No sé cual es la edad con menos cancer. Tambien hay niños con cancer. Se dice que en niños pequeños, las primeras celulas del tumor ya estaban antes del parto.
Wolfram alpha, me dijo que la edad de menos mortalidad era alrededor de 20 años. Varia un poco entre chico y chica.
Una prima mia murio en por el 90 de un tumor cerebral con 8 años y la hija de una presentadora, ahora esta en La1, con 7 años con el mismo cancer que el hijo de la obregon.
Me acabo de enterar que Wa…
» ver todo el comentario
0
K
9
