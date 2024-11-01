Fallados los Premios Ig Nobel 2025

Otro año más llegan los premios Ig Nobel esos que reconocen investigaciones que en principio pueden parecer de broma pero que a poco que prestes atención tienen todo el sentido. En ellos no hay categorías fijas, y dependen de lo que se publique cada año, así que los galardonados en la edición de 2025 han sido
| etiquetas: ig nobel , 2025
Tenía que demostrarse y se demostró.
Premio de química [EE.UU., Israel] a Rotem Naftalovich, Daniel Naftalovich y Frank Greenway por sus experimentos para comprobar si comer teflón, un tipo de plástico cuyo nombre científico es «politetrafluoroetileno», es una buena forma de aumentar el volumen de los alimentos y, por lo tanto, la saciedad sin aumentar el contenido calórico.