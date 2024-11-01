edición general
Fallados los Premios Ig Nobel 2025

Otro año más llegan los premios Ig Nobel esos que reconocen investigaciones que en principio pueden parecer de broma pero que a poco que prestes atención tienen todo el sentido. En ellos no hay categorías fijas, y dependen de lo que se publique cada año, así que los galardonados en la edición de 2025 han sido

"Premio de la paz [Países Bajos, Reino Unido, Alemania] a Fritz Renner, Inge Kersbergen, Matt Field y Jessica Werthmann por demostrar que beber alcohol a veces mejora la capacidad de una persona para hablar en un idioma extranjero."
Tenía que demostrarse y se demostró.
WTF?
Premio de química [EE.UU., Israel] a Rotem Naftalovich, Daniel Naftalovich y Frank Greenway por sus experimentos para comprobar si comer teflón, un tipo de plástico cuyo nombre científico es «politetrafluoroetileno», es una buena forma de aumentar el volumen de los alimentos y, por lo tanto, la saciedad sin aumentar el contenido calórico.
Cuando estudiábamos Euskera ya mayores, los compañeros de clase íbamos a tomar unos vinos (en Euskera, claro) los viernes después de clase. Al principio, cuatro palabras mal contadas entre todos, pero cuando íbamos ya unos cuantos vinos, menudos diálogos y menudas risas echábamos. Contábamos hasta chistes. Nos peleábamos por hablar. Siempre comentábamos la posibilidad de tomarnos unos cubatas antes del examen oral que teníamos en junio.
