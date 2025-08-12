“En Falaise vi escenas que solo Dante podría describir”: la pesadilla de los alemanes en el cerco aliado tras el desembarco de Normandía

La batalla de la bolsa de Falaise-Chambois fue el último acto de la campaña de Normandía. Contrariamente a lo que muchos creen, esta no acabó con el célebre desembarco del 6 de junio, sino que se prolongó durante setenta y seis largos días. Tampoco fue una batalla fácil que los aliados “solucionaron” valiéndose de su superior potencia de fuego y su aviación. La lucha en Normandía fue un combate comparable en dureza a los del frente del Este o a Verdún y el Somme, en la Primera Guerra Mundial.
Las fechas son importantes, cuando se hizo el desembarco de Normandía, la Alemania Nazi estaba ya estaba en retirada.
También un chiste los soldados rusos en norte de África, Italia, o el Atlántico, por ejemplo.