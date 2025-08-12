“En Falaise vi escenas que solo Dante podría describir”: la pesadilla de los alemanes en el cerco aliado tras el desembarco de Normandía

La batalla de la bolsa de Falaise-Chambois fue el último acto de la campaña de Normandía. Contrariamente a lo que muchos creen, esta no acabó con el célebre desembarco del 6 de junio, sino que se prolongó durante setenta y seis largos días. Tampoco fue una batalla fácil que los aliados “solucionaron” valiéndose de su superior potencia de fuego y su aviación. La lucha en Normandía fue un combate comparable en dureza a los del frente del Este o a Verdún y el Somme, en la Primera Guerra Mundial.