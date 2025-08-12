edición general
“En Falaise vi escenas que solo Dante podría describir”: la pesadilla de los alemanes en el cerco aliado tras el desembarco de Normandía

La batalla de la bolsa de Falaise-Chambois fue el último acto de la campaña de Normandía. Contrariamente a lo que muchos creen, esta no acabó con el célebre desembarco del 6 de junio, sino que se prolongó durante setenta y seis largos días. Tampoco fue una batalla fácil que los aliados “solucionaron” valiéndose de su superior potencia de fuego y su aviación. La lucha en Normandía fue un combate comparable en dureza a los del frente del Este o a Verdún y el Somme, en la Primera Guerra Mundial.

Mauro_Nacho #3 Mauro_Nacho
La batalla de Stalingrado (17 de julio de 1942 – 2 de febrero de 1943), la batalla de Moscú (entre octubre de 1941 y enero de 1942) y la batalla de Kursk (entre julio y agosto de 1943) fueron más atroces, más largas y con más víctimas, fueron las guerras de desgaste. El desembarco de Normandía (6 jun 1944 – 30 ago 1944) en comparación fue un paseo, EE.UU. hizo el ataque cuando la Alemania Nazi ya había sufrido las guerras de desgaste con el ejército de la Unión Soviética.
Las fechas son importantes, cuando se hizo el desembarco de Normandía, la Alemania Nazi estaba ya estaba en retirada.
tul #1 tul
menudo chiste comparar normandia donde habia 4 alemanes con el frente del este donde fueron con todo
traviesvs_maximvs #2 traviesvs_maximvs
#1 en cualquier caso, qué jodida tiene que ser la guerra.
tul #4 tul
#2 compara la cantidad de bajas en ambos frentes y me dices si hay grados de jodimiento tambien en las guerras
Artillero #5 Artillero
pues bien que lloraba Stalin porque se abriera el segundo frente.
También un chiste los soldados rusos en norte de África, Italia, o el Atlántico, por ejemplo.
