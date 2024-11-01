edición general
20 meneos
37 clics
FACUA Andalucía considera un grave ataque a la libertad de expresión la prohibición de emitir el documental Salud no responde

FACUA Andalucía considera un grave ataque a la libertad de expresión la prohibición de emitir el documental Salud no responde

Diversos ayuntamientos del Partido Popular se están negando a que las Mareas Blancas celebren actos de presentación de la cinta acogiéndose a que Andalucía se encuentra en "periodo electoral", por lo que "vulnera el deber de neutralidad política". La federación considera especialmente preocupante que se estén prohibiendo actos promovidos por un movimiento social como las Mareas Blancas, ajeno a cualquier contienda electoral y sin vinculación a ningún partido. Se trata de un claro caso de censura encubierta que pretende silenciar la crítica

| etiquetas: censura , pp , documental , salud no responde , andalucía
14 6 0 K 173 Andalucía
2 comentarios
14 6 0 K 173 Andalucía
#1 Albarkas
Quizá sería una buena idea trocear la película y que WhatsApp haga su magia...
1 K 24
iIusion #2 iIusion
Mira que me extraña que el partido abanderado de la libertad censure algo. Me pinchan y no sangro.
0 K 11

menéame