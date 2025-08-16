edición general
Comunidad Valenciana: La factura de los conciertos de servicios públicos sube 450 millones en un año

Las empresas privadas que gestionan servicios esenciales de la Generalitat pasaron en 2024 una factura total de 3121 millones de euros. Es el importe que destinó el Consell, en el primer ejercicio completo del PP al frente del Gobierno valenciano, a los acuerdos de concesión en actividades educativas, sanitarias y de servicios sociales, según recoge la Cuenta General de la Administración autonómica correspondiente al pasado año, e implica que de los 18.300 millones de euros en gasto social, un 17 % fuera ejecutado por empresas privadas.

Verdaderofalso #1 Verdaderofalso
Que % va en sobres?
2 K 49
#5 perej
#1 más
0 K 10
sotillo #7 sotillo
#1 Están arrasando Valencia como hicieron los otros gobiernos del pp
0 K 11
#3 pirat
Lo mejor de estos conciertos que tanto gustan a los que van de liberales es que te regalan el cliente...
2 K 29
victorjba #2 victorjba
Los buenos gestores y su puta madre.
1 K 24
PeterDry #4 PeterDry
#2 Excelente resumen.
1 K 24
pitercio #6 pitercio
Ya lo avisaba el carapo, no sabrán gobernar, pero son fascistas.
1 K 23
kinnikuman #8 kinnikuman
Que den conciertos... :shit:
0 K 6

