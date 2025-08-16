Comunidad Valenciana: La factura de los conciertos de servicios públicos sube 450 millones en un año

Las empresas privadas que gestionan servicios esenciales de la Generalitat pasaron en 2024 una factura total de 3121 millones de euros. Es el importe que destinó el Consell, en el primer ejercicio completo del PP al frente del Gobierno valenciano, a los acuerdos de concesión en actividades educativas, sanitarias y de servicios sociales, según recoge la Cuenta General de la Administración autonómica correspondiente al pasado año, e implica que de los 18.300 millones de euros en gasto social, un 17 % fuera ejecutado por empresas privadas.