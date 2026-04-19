Factoría Retro, el gran museo arcade de Alcorcón, busca un nuevo emplazamiento para seguir creciendo

Según explica Fernández, la asociación se ha topado con un obstáculo urbanístico. Pese a que el propio Fernández cuenta con una nave de 500 metros cuadrados en el polígono de Alcorcón, pero una ordenanza municipal de cuando aquella zona fue bautizada como Costa Polvoranca en los 90 por la descontrolada profusión de bares y discotecas prohíbe desde entonces montar cualquier actividad recreativa. "Hemos intentado explicar que lo que queremos hacer es un salón recreativo tipo videojuegos y un museo, con charlas, conferencias y talleres, pero no..