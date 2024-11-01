edición general
El fabricante de aspiradores inteligentes iLife los deshabilita permanentemente si no pueden mandar telemetría [ENG]

Hace poco compré un robot aspirador inteligente iLife A11, un dispositivo elegante, asequible y tecnológicamente avanzado que promete una limpieza sin esfuerzo y una navegación inteligente. (...) Soy un poco paranoico, así que decidí supervisar su tráfico de red, como haría con cualquier dispositivo inteligente. En cuestión de minutos, me di cuenta de que se enviaba un flujo constante de paquetes a servidores situados al otro lado del mundo. Mi robot aspirador se comunicaba constantemente con su fabricante.

#1 C.Nutrio
Pues una marca que queda descartada. Gracias por el aviso.
#2 soberao *
Una aspiradora con GNU/Linux y luego la gente hace gracias con que "este es el año de GNU/Linux en el escritorio". A ver cuando vemos aspiradoras con Windows 11 en Marte.
WcPC #4 WcPC
Te vas a creer que van a vender una aspiradora en tu casa por 300$ cuando pueden venderte la aspiradora por 300$ y luego ganar 1$ más al mes por tus datos...
Theforesthero #3 Theforesthero *
Me quiero imaginar algunas de las conversaciones con sus fabricantes:

- No vea la de mierda que tuve que quitar, al gato pienso asesinarlo, siempre me pisa el fregado.

O

- Todas las noches fo..., TODAS LAS NOCHES!!!... No sé cansan o qué?
#5 Perico_de_les_Palotes
Por si alguien quiere desnubificar su aspiradora: valetudo.cloud
