edición general
5 meneos
98 clics
Fabricación de una Powerbank

Fabricación de una Powerbank  

En este vídeo se muestra la fabricación de las baterías de litio y su posterior integración en un powerbank.

| etiquetas: powerbank , fabricación , bluetimes
4 1 0 K 60 tecnología
7 comentarios
4 1 0 K 60 tecnología
Sinfonico #2 Sinfonico *
Construye una batería y acaba preso porque era delitio...
Ya me voy.
3 K 31
Garbns #6 Garbns
#5 Eso lo cambiaron en el 2023, ahora creo que sí era obligatorio

www.appluslaboratories.com/global/es/news/publications/regulaciones-de

Requisitos de conformidad (Artículos 15-20) Evaluación de conformidad, Declaración de conformidad, Marcado CE: Según el reglamento, las baterías comercializadas en la UE deben incluir el marcado CE como prueba de que cumplen con las disposiciones técnicas y de seguridad aplicables. El marcado debe ser visible, legible e

…   » ver todo el comentario
1 K 26
Gry #7 Gry
#6 Supongo que las incluirían en la lista por el riesgo de incendios. El otro día salió una noticia de que en China iban a aplicar una nueva legislación a las baterías más estricta todavía que la europea.
0 K 15
Garbns #1 Garbns
Parece marcado CE pero no las tengo todas conmigo (la E la veo al límite demasiado cerca de la C como en China Export)
1 K 22
#3 pcmaster
#1 A mí me parece el marcado CE correcto, no el de china export, que tiene las letras muy juntas.

www.grupo-tice.com/marcado-ce-vs-china-export-conoces-la-diferencia/
0 K 19
Garbns #4 Garbns *
#3 Lo que noto es que la letra está muy estirada y no tan circular como el CE y me da la sensación de que están juntas, :-S  media
0 K 11
Gry #5 Gry
#3 Recordad que el marcado CE es una declaración del fabricante de que el producto cumple la legislación europea, solo algunas categorías de productos están obligados a ser certificados por un tercero.

Si resulta que el fabricante mintió y el producto viene de fuera de la UE el responsable es el importador.
0 K 15

menéame