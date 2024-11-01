edición general
Fabio Parra recuerda como Pedro Delgado le robó el Tour de 1988

El ciclismo colombiano tuvo que esperar hasta 2019 para ver a uno de sus ciclistas ganar el Tour de Francia. sin embargo, Fabio Parra, uno de los más grandes representantes de ese país en el deporte de la bicicleta cree que dos tramposos como Pedro Delgado y Steven Rooks le llevaron al tercer puesto a través de las trampas. Pedro Delgado, el campeón de aquella edición, dio positivo por una sustancia que entonces no estaba prohibida y el holandés Steven Rooks, admitió años después haber consumido sustancias prohibidas.

6 comentarios
surco
Delgado se ponía hasta las cartolas y posiblemente Fabio Parra también. Pero vamos, que a Perico le libró un tecnicismo, si no se queda sin tour
3 K 43
Veelicus
#1 Al final el consumo de drogas afecta seriamente al cerebro... como bien se puede ver
0 K 12
Jointhouse_Blues
Menudo pájaro.
0 K 12
ctrl_alt_del
*Perico*
Nada más que decir
0 K 10
sald64059
Si eran sustancias que no estaban prohibidas... Me he perdido algo ?
0 K 8
Katapulta2
Ojalá perro delgado pueda morir en una residencia o acompañado de personas que le cuiden como se merece un ser humano. Sabiendo y siendo consciente de que la humanidad que él sintió en algún momento de su vida fue real.
0 K 7

