Fabio Parra recuerda como Pedro Delgado le robó el Tour de 1988

El ciclismo colombiano tuvo que esperar hasta 2019 para ver a uno de sus ciclistas ganar el Tour de Francia. sin embargo, Fabio Parra, uno de los más grandes representantes de ese país en el deporte de la bicicleta cree que dos tramposos como Pedro Delgado y Steven Rooks le llevaron al tercer puesto a través de las trampas. Pedro Delgado, el campeón de aquella edición, dio positivo por una sustancia que entonces no estaba prohibida y el holandés Steven Rooks, admitió años después haber consumido sustancias prohibidas.