La FAA advierte a las aerolíneas sobre posibles «actividades militares» en América Latina (ENG)

La Administración Federal de Aviación (FAA) ha advertido a las aerolíneas que extremen la precaución durante los próximos 60 días al sobrevolar partes de México, América Central y América del Sur, citando el riesgo de «actividades militares», así como interferencias en el posicionamiento por satélite y la navegación.
Estamos hablando de actividad militar norteamericana, en America Latina evidentemente.
No veas como la estan liando Putin y China eh...