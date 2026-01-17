edición general
3 meneos
1 clics
La FAA advierte a las aerolíneas sobre posibles «actividades militares» en América Latina (ENG)

La FAA advierte a las aerolíneas sobre posibles «actividades militares» en América Latina (ENG)

La Administración Federal de Aviación (FAA) ha advertido a las aerolíneas que extremen la precaución durante los próximos 60 días al sobrevolar partes de México, América Central y América del Sur, citando el riesgo de «actividades militares», así como interferencias en el posicionamiento por satélite y la navegación.

| etiquetas: faa , advertencias , aerolíneas , actividades , militares , américa , latina
3 0 0 K 46 actualidad
2 comentarios
3 0 0 K 46 actualidad
powernergia #2 powernergia
El premio nobel.
0 K 11
aPedirAlMetro #1 aPedirAlMetro *
Here we go again...
Estamos hablando de actividad militar norteamericana, en America Latina evidentemente.

No veas como la estan liando Putin y China eh...
0 K 10

menéame