Un F/A-18 kuwaití podría ser el avión que derribo a tres F-15E por fuego amigo

Un F/A-18 kuwaití podría ser el avión que derribo a tres F-15E por fuego amigo

Inicialmente, se culpó del incidente a los sistemas de defensa tierra-aire kuwaitíes. Según el informe del Wall Street Journal, que cita a un funcionario estadounidense anónimo, «un piloto de un F/A-18 lanzó tres misiles ». Un segundo funcionario mencionó que esto ocurrió poco después de que varios drones iraníes ingresaran al espacio aéreo kuwaití. Según el video del incidente, la explosión podría ser compatible con el uso de un misil de infrarrojos AIM-9 Sidewinder que usa el f18 y contra el que no tiene alertadores el f15.

Verdaderofalso #1 Verdaderofalso
Sergio Hidalgo ya lo explicó hace días
youtu.be/PNIAWqAZCm0?is=_KEoYY3Xwvl4f5aN
YoSoyTuPadre #7 YoSoyTuPadre *
No podría, fué, y aunque es más que probable que esta imagen sea IA, ojalá sea real:  media
#2 Kuruñes3.0
Joder pal moro vaya foker, menos mal que el iranio en cambio es jilipollas xD
Verdaderofalso #3 Verdaderofalso
#2 te levantas un día y dices, hoy me pica la camiseta, nunca se ha derribado uno, voy a tirar 3. Por las risas
#4 Kuruñes3.0
#3 y porque le fallo el mando de la play si no mata 6 xD xD xD
Verdaderofalso #5 Verdaderofalso
#4 picabai un ojo y tuvo que rascase… sino ten en cuenta que caen
#6 Scutarius
#3 cae de cajón que un 18 pueda derribar a 3 de los 15. No sé vosotros, yo no necesito más pruebas.
