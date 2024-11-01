Un F/A-18 kuwaití podría ser el avión que derribo a tres F-15E por fuego amigo

Inicialmente, se culpó del incidente a los sistemas de defensa tierra-aire kuwaitíes. Según el informe del Wall Street Journal, que cita a un funcionario estadounidense anónimo, «un piloto de un F/A-18 lanzó tres misiles ». Un segundo funcionario mencionó que esto ocurrió poco después de que varios drones iraníes ingresaran al espacio aéreo kuwaití. Según el video del incidente, la explosión podría ser compatible con el uso de un misil de infrarrojos AIM-9 Sidewinder que usa el f18 y contra el que no tiene alertadores el f15.