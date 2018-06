Eyaculacion femenina...y dicen que no es cierto

Este articulo me parecio muy interesante, mas aun porque la eyaculacion femenina siempre ha sido para mi, un misterio. Lo que mas me llamo la atencion es que segun el British Journal of Urology, el 79% de las mujeres tienen esta capacidad y que el 90% de sus parejas se sentian mas exitados con su ocurrencia...claro, yo me incluyo, pero me pregunto, que pasa con ese 10%? Alguno de ustedes pertenece a ese 10%? por que no les gusta? o estan conmigo en la orilla del 90%?