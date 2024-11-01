edición general
ExxonMobil demanda a California por leyes de divulgación climática

Exxon Mobil Corporation está demandando al estado de California por un par de leyes de divulgación climática de 2023 que, según la compañía, infringen sus derechos de libertad de expresión, es decir, al obligarla a adoptar el mensaje de que las grandes empresas son las únicas culpables del cambio climático. La denuncia afirma que la empresa tiene que utilizar «un marco que culpa de manera desproporcionada a grandes empresas como ExxonMobil» con el propósito de avergonzar a dichas empresas.

Andreham #3 Andreham *
Me pregunto si un trabajador puede denunciar a la empresa que lo despide porque va en contra de su libertad de expresión de cobrar un sueldo por trabajar.

Puestos a denunciar por cosas sin sentido amparándose en la libertad de expresión.
capitan__nemo #5 capitan__nemo *
Tambien demandaran las empresas tabaqueras.

Con todo lo que han pagado todos estos a Trump y maga.
Supercinexin #2 Supercinexin
Sólo en América. Próximamente en Europa.
zentropia #4 zentropia
Lo pueden hacer las empresas de tabaco?
