ExxonMobil demanda a California por leyes de divulgación climática

Exxon Mobil Corporation está demandando al estado de California por un par de leyes de divulgación climática de 2023 que, según la compañía, infringen sus derechos de libertad de expresión, es decir, al obligarla a adoptar el mensaje de que las grandes empresas son las únicas culpables del cambio climático. La denuncia afirma que la empresa tiene que utilizar «un marco que culpa de manera desproporcionada a grandes empresas como ExxonMobil» con el propósito de avergonzar a dichas empresas.