Exxon Mobil mantuvo conversaciones secretas para reincorporarse al sector energético ruso (ENG)

Un alto ejecutivo de Exxon Mobil mantuvo conversaciones confidenciales este año con el gigante energético estatal ruso, Rosneft, sobre la reanudación del proyecto Sakhalin si los gobiernos de Estados Unidos y Rusia reciben la aprobación como parte de un proceso de paz más amplio en Ucrania. Las conversaciones fueron muy sensibles. Solo un pequeño número de ejecutivos de Exxon sabían que se habían llevado a cabo, y el vicepresidente sénior Neil Chapman lideraba las negociaciones en nombre de la compañía. Exxon, junto con otras importantes empre