edición general
19 meneos
22 clics
La exvicepresidenta de la Comisión Europea Federica Mogherini, detenida por fraude de fondos en el servicio diplomático de la UE

La exvicepresidenta de la Comisión Europea Federica Mogherini, detenida por fraude de fondos en el servicio diplomático de la UE

La exvicepresidenta de la Comisión Europea, exjefa de la diplomacia comunitaria y actual rectora del Colegio de Europa, Federica Mogherini, ha sido detenida en el marco de la investigación de un presunto fraude relacionado con una formación financiada por la UE para jóvenes diplomáticos. La Policía belga ha llevado a cabo este martes una redada en la oficina del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) de la UE, dirigido por Kaja Kallas, en el Colegio de Europa en Brujas, que dirige Mogherini y en otros domicilios particulares.

| etiquetas: federica mogherini , stefano sannino , comisión europea , fraude
16 3 0 K 210 actualidad
6 comentarios
16 3 0 K 210 actualidad
JuanCarVen #1 JuanCarVen
Kallas está siendo bastante cuestionada, esto la señala un poco más.
2 K 33
kastanedowski #2 kastanedowski
Seria muy interesante estudiar este caso. Alguien habló? como los descubrieron? que mas habrán hecho? habrá encarcelados? como se vería esto en España.... lo dicho, a ver como acaba esta historia
1 K 30
#3 pascuaI
Habrán pensado que como en Ucrania roban hasta del dinero para reconstruir la red energética en la guerra, lo más rápido para meterlos con calzador en la UE es que nos igualemos nosotros a sus estándares de corrupción, y no al revés :troll:
1 K 19
#4 doramono
La política sin corrupción no tendría sentido
0 K 19
Rayder #5 Rayder
Añadido a la noticia:

"Según datos de Echo, la policía belga ha arrestado al exsecretario general del servicio diplomático de la UE, Stefano Sannino.

Los medios de comunicación también informaron de la detención de la exjefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini.

Ambos son sospechosos de fraude. Sannino ha dirigido las relaciones de la UE con Oriente Medio, el Norte de África y los países del Golfo Pérsico desde julio de 2025."
0 K 13
#6 Meconvirtióengrillo
#5 a ver si va a ser amigo del campechano... :troll: :calzador:
0 K 7

menéame