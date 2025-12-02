La exvicepresidenta de la Comisión Europea Federica Mogherini, detenida por fraude de fondos en el servicio diplomático de la UE

La exvicepresidenta de la Comisión Europea, exjefa de la diplomacia comunitaria y actual rectora del Colegio de Europa, Federica Mogherini, ha sido detenida en el marco de la investigación de un presunto fraude relacionado con una formación financiada por la UE para jóvenes diplomáticos. La Policía belga ha llevado a cabo este martes una redada en la oficina del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) de la UE, dirigido por Kaja Kallas, en el Colegio de Europa en Brujas, que dirige Mogherini y en otros domicilios particulares.